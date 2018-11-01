Мэр Томска перераспределил функционал своих замов и назначил советника

Томск, , 13:21 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн сегодня, 1 ноября, объявил о перераспределении функционала своих заместителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Структура администрации в целом не меняется. Она устоялась за последние пять лет и доказала свою эффективность. Никаких новых подразделений, департаментов и комитетов создаваться не будет. Но некоторые важные направления я считаю необходимым усилить руководителями с большим опытом работы, отличными организаторскими способностями и чётким видением стоящих перед муниципалитетом задач. Изменения коснулись заместителей мэра и их функционала, — сказал Кляйн.

Так, заместителем по социальной политике назначен Константин Чубенко. Он будет курировать вопросы городской молодежной политики, образования, физической культуры, спорта, социальной политики.

Функционал заместителя градоначальника по безопасности Евгения Сурикова расширен задачами административно-управленческого плана.

Вячеслав Черноус назначен заместителем мэра по благоустройству и возглавит блок, в который были отдельно выделены такие задачи, как создание комфортной среды, ремонт дорог, развитие общественных пространств.

Исполнять обязанности главы Ленинского района будет Светлана Садковская, которая ранее занимала пост замглавы по социальным вопросам.

Для усиления блока капитального строительства на должность советника мэра по инвестициям приглашён Николай Руппель, ранее занимавший должность замглавы администрации Тобольска. Теперь он в администрации Томска будет отвечать за привлечение инвесторов, взаимодействовать с федеральными структурами по включению томских проектов в федеральные программы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн 9 сентября 2018 года был переизбран мэром Томска на второй срок, получив 52,79% голосов.

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