Единороссы Бурятии лишились лидера

Улан-Удэ, , 13:22 — REGNUM Секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Павлов добровольно ушёл в отставку, объяснив своё решение увеличением нагрузки на государственном посту. Уведомление об этом опубликовано сегодня, 1 ноября, на сайте бурятских единороссов.

«Я руковожу региональным отделением партии уже 10 лет, это общественная работа. В связи с избранием председателем Народного Хурала Республики Бурятия существенно возросла нагрузка, поэтому мною было принято такое решение», — пояснил Владимир Павлов.

Уже известно, что временно исполняющим полномочия секретаря Бурятского регионального отделения назначен Баир Жамбалов, заместитель председателя Народного Хурала Бурятии. Окончательное же решение будет принято на XXVII конференции Бурятского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое состоится 9 ноября 2018 года.

Между тем, некоторые политологи отмечают, что сильная загруженность Владимира Павлова на основной работе тут не при чём. Чистки в рядах руководства «Единой России» начались по всей стране после неубедительных результатов, показанных партией власти на недавних региональных выборах. В частности, в Сибири руководящих должностей могут лишиться единоросс Алтайского края и Республики Алтай. Конференции региональных отделений «Единой России» должны состояться 8 и 10 ноября соответственно.

Так, в Алтайском крае политсовет партии могут покинуть экс-губернатор и действующий сенатор Александр Карлин и его бывший первый заместитель правительства Алтайского края Сергей Локтев. В Горном Алтае, по некоторым оценкам, «под каток» ротации могут попасть бывшие главы районов Александр Механошин, Евгений Понпа, а также депутат Евгений Латышков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Павлов стал председателем Народного Хурала Бурятии шестого созыва после выборов выборов, состоявшихся 9 сентября 2018 года. Его кандидатуру поддержали 45 депутатов против 18. В Народном Хурале предыдущего, пятого созыва, Павлов занимал пост заместителя председателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый парламент Бурятии определился с председателем