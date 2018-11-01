В России будет усилен контроль за следствием и дознанием

Москва, 1 ноября 2018, 13:19 — REGNUM Усилить прокурорский надзор за следствием и дознанием в России поручил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Об этом в эфире ведомственного сервиса «Эфир» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
По его словам, глава ведомства распорядился усилить прокурорский надзор «за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания». Также Куренной подчеркнул, что «конкретные меры» должны улучшить в России состояние законности при уголовном делопроизводстве на указанных стадиях.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент России Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура РФ будет наделена полномочиями по взаимодействию с компетентными органами других государств при проверках соблюдения антикоррупционного законодательства российскими чиновниками.
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