Четверг, 1 Ноября 2018 года
14:51:04 МСК

В России будет усилен контроль за следствием и дознанием

Политика

Конкретные меры должны улучшить в России состояние законности при уголовном делопроизводстве на указанных стадиях

Москва, 1 ноября 2018, 13:19 — REGNUM  Усилить прокурорский надзор за следствием и дознанием в России поручил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Об этом в эфире ведомственного сервиса «Эфир» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, глава ведомства распорядился усилить прокурорский надзор «за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания». Также Куренной подчеркнул, что «конкретные меры» должны улучшить в России состояние законности при уголовном делопроизводстве на указанных стадиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент России Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура РФ будет наделена полномочиями по взаимодействию с компетентными органами других государств при проверках соблюдения антикоррупционного законодательства российскими чиновниками.

Читайте также: Генпрокуратура займётся поиском счетов российских чиновников за рубежом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Следственные действия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить