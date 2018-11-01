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Союзники США приостановили операции против террористов на востоке Сирии

Политика

Сирийские демократические силы приостановили операции против террористов на востоке Сирии и перебрасывают подкрепления на линию фронта с турецкими войсками

Дамаск, 1 ноября 2018, 13:10 — REGNUM  Сирийские демократические силы приостановили свои наземные операции в восточной Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы отразить возможное наступление турецкой армии в северной части страны. Об этом сообщили курдские активисты в социальных сетях.

СДС перебрасывают подкрепления на линию фронта у города Таль-Абъяд, который расположен у границы с Турцией. Турецкие военные нанесли по позициям курдских отрядов у этого города ряд массированных артиллерийских ударов. Есть убитые и раненые среди бойцов СДС.

31 октября курды начали вести ответный огонь по турецким позициям. Был уничтожен турецкий военный автомобиль, который двигался вдоль сирийской границы.

Сирийские демократические силы — это главный союзник международной коалиции во главе с США в Сирии. Турция — член НАТО. Коалиция пока не комментирует сложившееся положение дел.

США и Израиль продвигают в регионе проект создания «Большого Курдистана» за счет части территорий Турции, Ирака и Сирии. Совершенно очевидно, что для Анкары это неприемлемо.

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Война в Сирии
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