Союзники США приостановили операции против террористов на востоке Сирии

Дамаск, , 13:10 — REGNUM Сирийские демократические силы приостановили свои наземные операции в восточной Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы отразить возможное наступление турецкой армии в северной части страны. Об этом сообщили курдские активисты в социальных сетях.

СДС перебрасывают подкрепления на линию фронта у города Таль-Абъяд, который расположен у границы с Турцией. Турецкие военные нанесли по позициям курдских отрядов у этого города ряд массированных артиллерийских ударов. Есть убитые и раненые среди бойцов СДС.

31 октября курды начали вести ответный огонь по турецким позициям. Был уничтожен турецкий военный автомобиль, который двигался вдоль сирийской границы.

Сирийские демократические силы — это главный союзник международной коалиции во главе с США в Сирии. Турция — член НАТО. Коалиция пока не комментирует сложившееся положение дел.

США и Израиль продвигают в регионе проект создания «Большого Курдистана» за счет части территорий Турции, Ирака и Сирии. Совершенно очевидно, что для Анкары это неприемлемо.