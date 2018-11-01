Глава МВД Турции: мы похороним Отряды народной самообороны в их же траншеях

Анкара, , 13:08 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что похоронит членов Отрядов народной самообороны в их же окопах, сообщает 1 ноября Anadolu.

«Террористическая группировка роет траншеи, как она делала это в Манбидже. Они должны знать, что будут похоронены в этих траншеях», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, рассматриваются Анкарой в качестве террористической группировки. Власти Турции утверждают, что она связана с Рабочей партией Курдисана.

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