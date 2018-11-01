Отношения между США и Китаем могут нормализоваться — премьер Госсовета КНР

Пекин, , 13:03 — REGNUM Отношения США и КНР по-прежнему могут нормализоваться, заявил 1 ноября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил во время визита ряда американских политиков в Китай.

«Мы действительно надеемся, что Китай и США смогут пойти на взаимные уступки и будут взаимодействовать в духе взаимного уважения и равенства», — отметил он.

«Таким образом, два наших государства смогут преодолеть разногласия и препятствия, а также вывести наши отношения на более ровный путь», — добавил он.

Напомним, ранее главный секретарь администрации района КНР Гонконг Чжан Цзяньцзун заявил о том, что власти Гонконга могут начать прямые переговоры с США.

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