Четверг, 1 Ноября 2018 года
14:46:34 МСК

Отношения между США и Китаем могут нормализоваться — премьер Госсовета КНР

Политика

Для этого стороны должны пойти друг другу навстречу

Пекин, 1 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  Отношения США и КНР по-прежнему могут нормализоваться, заявил 1 ноября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил во время визита ряда американских политиков в Китай.

«Мы действительно надеемся, что Китай и США смогут пойти на взаимные уступки и будут взаимодействовать в духе взаимного уважения и равенства», — отметил он.

«Таким образом, два наших государства смогут преодолеть разногласия и препятствия, а также вывести наши отношения на более ровный путь», — добавил он.

Напомним, ранее главный секретарь администрации района КНР Гонконг Чжан Цзяньцзун заявил о том, что власти Гонконга могут начать прямые переговоры с США.

Читайте также: В Гонконге не исключили прямых торговых переговоров с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить