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Тука призвал украинские власти «не надувать щеки» по Азовскому морю

Политика

Керченский пролив с обеих сторон будет перекрыт двумя российскими зонами

Киев, 1 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  В том случае, если Украина пойдет на разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю с Россией, Керченский пролив станет де-факто российским. Об этом в эфире «Громадьске ТВ» заявил замглавы министерства по вопросам «временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука.

«Можно надувать щеки, пока не лопнут, но Россия … официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем то соглашение, что действует сейчас… то Россия объявит 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья внутренними водами», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в таком случае Керченский пролив с обеих сторон будет перекрыт указанными двумя зонами. Тука также признал, что другими способами обеспечить судоходство украинских судов в Азовском море Украина пока не в силах (военно-морского флота у страны «пока нет»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года обстановка вокруг судоходства в Азовском море накалилась. Это произошло после задержания украинскими пограничниками российских судов — траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин».

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