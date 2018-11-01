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ЕС продлит санкции против Демократической республики Конго

Политика

В самом африканском государстве эти меры назвали незаконными

Брюссель, 1 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Европейский Союз продлит в декабре санкции против высокопоставленных официальных лиц Демократической республики Конго, в том числе кандидата в президенты страны Эммануэля Рамазани Шадари, сообщает со ссылкой на дипломатические источники британское агентство Reuters.

Первоначально санкции были введены против властей африканского государства вследствие разгона акций протеста против переноса даты выборов.

В правительстве Конго запретительные меры, предусматривающие запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, называли незаконными, добавив, что продление санкций бессмысленно, поскольку нынешний президент Жозеф Кабила покинет свой пост после выборов.

Для продления запретительных мер необходимо согласие всех 28 членов блока. По словам двух дипломатов, страны в целом согласны с этой мерой, несмотря на первоначальную оппозицию Испании. Ее связывают с тем, что испанский консорциум заключил ранее с Конго соглашение об осуществлении проекта гидроэлектрического проекта стоимостью $14 млрд.

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Ситуация в Африке
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