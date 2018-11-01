Меркель и Порошенко обсудят миротворцев и «Северный поток-2» — эксперт

Киев, , 12:38 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, Киев посетит канцлер Германии Ангела Меркель. В рамках визита канцлер проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам политолога-международника Антона Кучухидзе, стороны обсудят создание в Донбассе международной временной администрации, как составляющей миротворческого контингента.

«Есть две очень интересные линии. Во время последней встречи госпожи Меркель с президентом Российской Федерации она представила новшество по международной временной администрации, как составляющей миротворческого контингента на Донбассе. Может быть, после встречи услышим какие-то инсайды. Очевидно, что произойдет обмен мнения по этому вопросу между украинской и немецкой стороной», — сказал Кучухидзе 1 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

Он уверен, что Порошенко и Меркель затронут тему строительства газопровода «Северный поток-2».

«Вторая очень интересная линия — как стороны будут пытаться друг друга услышать относительно «Северного потока-2». Когда Германия говорит, что это экономический проект, а Украина говорит, что это геополитический проект. Основной акцент будет сделан именно на этих двух темах», — считает Кучухидзе.

Политолог допускает, что Германия может призвать Киев ускорить реформы.

«Еще один вопрос, который может быть освещен в публичной плоскости, то, что Германия поддерживает реформы в Украине. Может быть намек, что нужно ускорить темпы реформ, потому что Запад всегда дипломатично говорит, что темпы реформ не устраивают ни ЕС, ни МВФ, ни США», — добавил Кучухидзе.

При этом он уверен, что визит Меркель пройдет стандартно, без прорывных решений и инициатив.

«В целом все будет стандартно… Прорывных решение и инициатив не будет. Все будет стандартно и дипломатично — поддержка территориальной целостности Украины, необходимость выполнения Минских соглашений», — подытожил Кучухидзе.

Как сообщалось, 1 ноября в Киеве президент Порошенко проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По данным пресс-службы Администрации президента Украины, стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, «прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинско-германского партнерства».

«Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и «усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии».

«Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности», — информирует АПУ.

Напомним, предстоящий визит Федерального канцлера в Киев станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.