Железняк: Украинские власти толкают Россию к применению контрсанкций

Москва, , 12:30 — REGNUM Введение ответных ограничительных мер в отношении ряда чиновников и предприятий Украины «назрело давно и является вынужденным шагом, на который Россию толкают агрессивные действия украинских властей». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Введение Россией санкций направлено на защиту наших национальных интересов от деструктивных действий политиканов, захвативших власть в Киеве», — заявил Железняк.

Он отметил, что несмотря на недружественную политику Киева, Россия оставалась экономическим партнером Украины по ряду направлений, при этом киевские власти продолжали регулярно вводить незаконные санкции против российских компаний и граждан, бездоказательно обвиняя их в нарушении украинских законов.

Меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

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