Глава Казахстана пригласил короля Саудовской Аравии в гости

Астана, 1 ноября 2018, 12:30 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил посетить страну короля Саудовской Аравии Салмана, сообщает 1 ноября Reuters.
Также приглашение получили наследный принц Мохаммед бин Салман и другие члены королевской семьи. Эр-Рияд пока не отреагировал на данную информацию.
В последнее время Казахстан играет важную роль в качестве посредника во многих международных процессах. В частности, именно в Астане была создана площадка для урегулирования сирийского кризиса. Участие в ней приняли представители России, Турции и Ирана.
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