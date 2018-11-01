Глава Казахстана пригласил короля Саудовской Аравии в гости

Астана, , 12:30 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил посетить страну короля Саудовской Аравии Салмана, сообщает 1 ноября Reuters.

Также приглашение получили наследный принц Мохаммед бин Салман и другие члены королевской семьи. Эр-Рияд пока не отреагировал на данную информацию.

В последнее время Казахстан играет важную роль в качестве посредника во многих международных процессах. В частности, именно в Астане была создана площадка для урегулирования сирийского кризиса. Участие в ней приняли представители России, Турции и Ирана.

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