В МИД РФ рассказали о возвращении НАТО к политике сдерживания

Минск, , 12:26 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) возвращается к политике сдерживания, поэтому нормального сотрудничества между Россией и странами блока в настоящее время не может быть, заявил 1 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«В этих условиях никакого нормального сотрудничества быть не может», — заявил Грушко в кулуарах встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

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Он добавил, что сотрудничать можно только тогда, когда стороны не рассматривают друг друга как противников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО идет в сторону воссоздания системы конфронтации. По его словам, альянс чувствует себя комфортно в ситуации времен холодной войны, а своими действиями и военным строительством НАТО воссоздает эту атмосферу.

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