Лавров указал на необходимость наладить национальный диалог в Йемене

Москва, , 12:25 — REGNUM Под эгидой Организации Объединённых Наций должен быть налажен широкий национальный диалога с участием всех ведущих политических сил Йеменской Республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме, направленной глава министерства иностранных дел Йемена Халеду Хусейну Аль-Ямани по случаю 90-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

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МИД РФ призвал не допустить в Йемене военно-политического хаоса

Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего преодоления переживаемого Йеменом затяжного военно-политического кризиса.

«Было также отмечено, что восстановление мира и согласия в этой стране откроет путь для возобновления в полном объеме имеющих длительную историю многоплановых российско-йеменских связей», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте МИД РФ.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях США призвали Саудовскую Аравию и возглавляемую ею коалицию прекратить ракетные удары и другую агрессию в отношении территории Йемена. Такое заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Майка Помпео. Он отметил, что решать проблему Йемена нужно в ООН. Соответствующие консультации должны быть проведены под эгидой спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Они намечены на ноябрь в «третьей стране».