Президент Индонезии: пользователи соцсетей должны нести ответственность

Джакарта, , 12:22 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил, что пользователи соцсетей должны нести ответственность за свои действия, потому что популяризация массовой информации сегодня часто связана с распространением ненависти, ложных новостей и клеветы, сообщает Kabar24.

«Я думаю, что это явление происходит не только у нас, но и в других странах, есть аналогичные явления, поэтому должен существовать стандарт морали», — заявил президент на выставке Indonesia Science Expo — 2018.

По словам главы государства, редакционную коллегию заменяют социальные сети, где каждый желающий может «создать» свою информацию, и государственного регулирования недостаточно для решения этой проблемы.

Напомним, Indonesia Science Expo — это крупнейшая ярмарка технологий в Индонезии, которая позволяет индонезийским исследователям и ученым показать свою работу и вклад в развитие науки и техники.