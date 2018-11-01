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МИД РФ: Москве и Минску есть чем ответить на базу США Польше

Политика

На размещение военной базы США в Польше будет дан эффективный и не очень затратный ответ

Минск, 1 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  На тот случай, если Соединенные Штаты разместят в Польше свою военную базу, у России и Белоруссии имеются военно-технические возможности ответить на эти действия. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, у Москвы и Минска «есть весь спектр военно-технических возможностей», которые позволят ответить на размещение военной базы США в Польше «эффективно и не очень затратно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на размещение постоянной военной базы Соединенных Штатов в Польше будет дан адекватный ответ.

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МИД России
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