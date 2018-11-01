Четверг, 1 Ноября 2018 года
13:06:36 МСК

В Воронеже массово меняются главы управ

Политика

Накануне депутаты утвердили главу управы Центрального района, теперь стало известно о еще двух назначениях

Воронеж, 1 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  Кадровые перестановки произошли в администрации Воронежа с 1 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщается, с 1 ноября на должность главы Левобережного района назначен Евгений Селютин, который ранее работал в должности первого заместителя главы по ЖКХ и благоустройству управы Ленинского района.

Кроме того, сменил должность и Юрий Бавыкин: он покинул пост главы Левобережного района и перешел на аналогичную должность в Коминтерновском районе города. Алексей Медведев, который возглавлял управу Коминтерновского района, по данным СМИ, перейдет на работу в областной департамент имущества, на пост замруководителя.

Отметим, что накануне, 31 октября, депутаты гордумы Воронежа утвердили на посту главы управы Центрального района Инну Шеину, до этого работавшую в ранге исполняющей обязанности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить