В Воронеже массово меняются главы управ

Воронеж, , 12:18 — REGNUM Кадровые перестановки произошли в администрации Воронежа с 1 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщается, с 1 ноября на должность главы Левобережного района назначен Евгений Селютин, который ранее работал в должности первого заместителя главы по ЖКХ и благоустройству управы Ленинского района.

Кроме того, сменил должность и Юрий Бавыкин: он покинул пост главы Левобережного района и перешел на аналогичную должность в Коминтерновском районе города. Алексей Медведев, который возглавлял управу Коминтерновского района, по данным СМИ, перейдет на работу в областной департамент имущества, на пост замруководителя.

Отметим, что накануне, 31 октября, депутаты гордумы Воронежа утвердили на посту главы управы Центрального района Инну Шеину, до этого работавшую в ранге исполняющей обязанности.