Благодаря «Щиту Евфрата» в Сирию вернулось 260 тыс. человек – Анкара

Анкара, , 12:07 — REGNUM В общей сложности 260 тыс. сирийских граждан вернулись на территории, на которых проходила операция вооруженных сил Турции «Щит Евфрата», заявил 1 ноября министр обороны страны Хулуси Акар, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на фоне продолжающихся авиаударов турецкой авиации по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Чиновник подчеркнул, что эти операции продолжатся до тех пор, пока не будет уничтожена «террористическая угроза» турецкому государству.

Напомним, операция «Щит Евфрата» началась в конце августа 2016 года. Ее целью было одновременно уничтожение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также недопущение создания курдских государственных формирований на севере Сирии.