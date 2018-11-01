Индонезия потребовала от Boeing объяснить причины катастрофы лайнера

Джакарта, , 12:07 — REGNUM Американская авиастроительная корпорация Boeing должна дать исчерпывающий ответ о причинах катастрофы новейшего лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, заявил в эфире телеканала Kompas глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно.

По словам чиновника, руководство авиаконцерна обязано предоставить властям Индонезии полное и исчерпывающее объяснение причин катастрофы, произошедшей утром 29 октября у берегов Западной Явы.

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Таджахоно также подчеркнул, что у него намечены встречи с представителями Boeing и сотрудниками Нацсовета по безопасности на транспорте США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава индонезийского агентства по поиску и оказанию помощи Диди Хамзар заявил, что «черный ящик» самолета Lion Air JT 610 передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования.

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