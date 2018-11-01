Четверг, 1 Ноября 2018 года
13:08:46 МСК

Индонезия потребовала от Boeing объяснить причины катастрофы лайнера

Политика

Руководство авиаконцерна обязано предоставить властям Индонезии полное и исчерпывающее объяснение причин катастрофы

Джакарта, 1 ноября 2018, 12:07 — REGNUM  Американская авиастроительная корпорация Boeing должна дать исчерпывающий ответ о причинах катастрофы новейшего лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, заявил в эфире телеканала Kompas глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно.

По словам чиновника, руководство авиаконцерна обязано предоставить властям Индонезии полное и исчерпывающее объяснение причин катастрофы, произошедшей утром 29 октября у берегов Западной Явы.

Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: сильное подводное течение мешает дайверам

Таджахоно также подчеркнул, что у него намечены встречи с представителями Boeing и сотрудниками Нацсовета по безопасности на транспорте США.

Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: звукозаписывающее устройство пока не найдено

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава индонезийского агентства по поиску и оказанию помощи Диди Хамзар заявил, что «черный ящик» самолета Lion Air JT 610 передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования.

Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: «Чёрный ящик» передан специалистам

Читайте развитие сюжета: В индонезийской Lion Air опровергли низкие зарплаты лётчиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить