Мэр Новосибирска отчитал главу района за «артобстрелы по расписанию»

Новосибирск, , 11:59 — REGNUM В интернете появилась видеозапись селекторного совещания, на котором мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал замечание главе Октябрьского района Петру Прокудину за плохую борьбу с несанкционированной торговлей на «Речном вокзале», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос градоначальника, как ведётся работа, Прокудин отчитался, что рейды под мостом, возле Михайловской набережной проводятся три раза в день — в 10:00, в 14:00 и 17:00.

«Знаешь, почему в Сталинграде потери были резко уменьшены от артабстрелов? По расписанию потому что обстреливали немцы. У вас тоже самое происходит. Это расписание знает не только глава администрации и службы, которые проводят рейды, но и те, кто участвует», — заявил на это Локоть, отметив, что сам видел, как там «бурно расцвела торговля бахчевыми культурами, вперемешку с деревянными ящиками».

Мэр сказал, что нужно вводить «элемент случайности», или участить проверки, или поставить человека, «который бы постоянно там сидел и наблюдал, и по его сигналам проводились рейды».

«Иначе ваши артобстрелы не приводят ни к чему», — сказал Локоть.

На попытки Прокудина оправдаться тем, что рейды проводятся совместно с полицией и по времени, которое было названо генералом, глава города заявил:

«Если требуется поправить с генералом, то я поправлю. Но ты же ничего не говоришь. Мне не количество проверок нужно, и не то, что они идут, а результат нужен. А результат вот такой пока, какой есть»

Прокудин пообещал «корректировать»