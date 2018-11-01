Власти ФРГ предложили бороться с изнасилованиями беседами с мигрантами

Берлин, , 11:59 — REGNUM Для предотвращения случаев изнасилования жительниц Германии просителями убежища из других стран необходимо проводить уроки секспросвета для иммигрантов. Такой рецепт озвучила уполномоченная по вопросам интеграции в правительстве Германии Аннетт Видманн-Мауц 1 ноября, пишет портал Journalisten Watch.

«Все просители убежища должны сразу же по их прибытии в Германию, еще в первичном пункте приема беженцев получать инструкции о совместной жизни [мужчин и женщин] в Германии. Сюда входит нулевая толерантность к сексуальному насилию и другим актам насилия, — сказала Видманн-Мауц. — Проживающие здесь на протяжении долгого времени мужчины должны говорить с вновь прибывшими о том, как в Германии обращаются с сексуальностью и равенством. Если понадобится, на их родном языке».

Ее комментарий был сделан по случаю происшествия во Фрайбурге, спровоцировавшего акции протеста. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 октября 18-летняя девушка была опьянена подсыпанным в напиток веществом и подверглась групповому изнасилованию. Задержаны 8 подозреваемых, семеро из них — мигранты из Сирии.

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