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Хуситы высоко оценили призыв США прекратить войну в Йемене

Политика

Вот только это надо объяснить Саудовской Аравии

Сана, 1 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  Один из высокопоставленных хуситских лидеров Йемена позитивно оценил призывы США по мирному урегулированию конфликта в стране, сообщает 1 ноября Associated Press.

Однако скептицизм вызывает поддержка Соединенными Штатами действия арабской коалиции, осуществляющей под руководством Саудовской Аравии интервенцию в Йемен.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Катар поддержал призыв США к перемирию в Йемене

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Ситуация в Йемене
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