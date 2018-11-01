Хуситы высоко оценили призыв США прекратить войну в Йемене

Сана, , 11:57 — REGNUM Один из высокопоставленных хуситских лидеров Йемена позитивно оценил призывы США по мирному урегулированию конфликта в стране, сообщает 1 ноября Associated Press.

Однако скептицизм вызывает поддержка Соединенными Штатами действия арабской коалиции, осуществляющей под руководством Саудовской Аравии интервенцию в Йемен.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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