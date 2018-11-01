Сын Порошенко попал под антиукраинские санкции РФ

Москва, , 11:50 — REGNUM Под санкции в отношении украинских бизнесменов и чиновников попал сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, это следует из списка в приложении к постановлению правительства РФ.

Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

Меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Ранее Госдума приняла закон, дающий президенту РФ полномочие вводить ограничения в отношении лиц и бизнеса как контрсанкционную меру.

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