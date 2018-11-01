Россия ввела санкции против 390 физлиц и компаний Украины

Москва, , 11:49 — REGNUM Санкции против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины ввела Россия. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 1 ноября на портале правительства.

Постановление № 1300 вводит «специальные экономические меры» в ответ на «недружественные действия» Киева по отношению к российским гражданам и компаниям. У фигурантов списка заморозят безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории России, заблокируют возможность вывода средств за пределы страны.

«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в описании документа.

Читайте также: Участникам санкционного списка РФ предрекли незавидное будущее

В список попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады, крупные бизнесмены, сотрудники президентской администрации, крупные чиновники и руководители компаний, а также контролируемые ими юридические лица.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящихся санкциях против Украины глава российского правительства заявил во время поездки в Калининград. Он пообещал, что они затронут многих известных на Украине людей, однако простых украинцев не коснутся.

Читайте ранее в этом сюжете: Под новые российские санкции могут попасть 360 украинских компаний

Читайте развитие сюжета: Сын Порошенко попал под антиукраинские санкции РФ