Архангельске депутаты пытаются запретить ввоз мусора в регион

Архангельск, , 11:35 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов внесли законопроект, запрещающий ввоз мусора на территорию области из других регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в Архангельской области возникла ситуация, при которой возможен ввоз на территорию региона отходов с целью долговременного хранения и захоронения, что вызывает опасения у жителей области в плане сохранения безопасных условий проживания.

Речь, главным образом, идет о строительстве полигона на юге Архангельской области. В Ленском районе начали строить экотехнопарк, целью работы которого станет хранение брикетированных отходов из Москвы. Власти столицы готовы заплатить за размещение мусора 10,5 млрд рублей в виде инвестиций.

Напомним, проект еще не прошел общественные слушания, но уже включен в список приоритетных правительством Архангельской области.

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Депутаты фракции предлагают установить норму, запрещающую ввоз в Архангельскую область отходов из других регионов без цели переработки.

«Проект областного закона разработан с целью защиты прав граждан, постоянно проживающих в Архангельской области, на благоприятные условия жизни и комфортную окружающую среду. Также он призван стимулировать переработку отходов», — сказала руководитель фракции в Архангельском областном Собрании депутатов Ирина Чиркова.

Добавим, что подобные ограничения приняты в ряде субъектов Российской Федерации. В частности, ввоз мусора из других регионов запрещён в Нижегородской и Челябинской областях, Удмуртии, Адыгее и Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, планы инвесторов и властей по строительству мусорных объектов вызвали протестные настроения — по всей области проходят митинги и пикеты против размещения на своей территории московского мусора. Люди надеются на проведение референдума.

Интересно, что муниципальные чиновники решили отстраниться от принятия решений по мусорным объектам и одобрили законопреокт по передаче градостроительных полномочий областному правительству.

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