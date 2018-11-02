Внешняя политика Польши зашла в тупик. Где искать выход?

Варшава, , 01:20 — REGNUM Польская внешняя политика начинает демонстрировать исчерпание предыдущих образцов. Сможет ли Варшава выскочить из тупика, в который ее завели стратегически непродуманные действия местных политиков, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ставшая привычной для современной Польши ориентация на Вашингтон продолжает приносить неприятные плоды для самой Варшавы. Попытавшись взять на себя исключительную роль в «противостоянии российской агрессии», Польша потеряла инициативу в отношениях с Евросоюзом. На этом фоне требование Варшавы о необходимости признания ее амбиций как союзника не находит среди соседей по Европе желанного отклика.

Затевавшиеся когда-то с большой помпой проекты вроде «Восточного партнерства» или Междуморья так и не показали устойчивых внешнеполитических результатов, а чрезмерная сосредоточенность Польши на отношениях с США и размещение на своей территории американской военной базы на постоянной основе как бы поставила под сомнение способность Германии и Франции самостоятельно разобраться с вопросом европейской безопасности. О чем уже с горечью заявил и французский президент Эммануэль Макрон, напомнивший, что европейцы уже усилили военное присутствие в Прибалтике и Польше, так неужели этого недостаточно?

Возможности Польши вновь открыться для перспективного международного сотрудничества, по-видимому, лежат в выборе правильной стратегии по отношению к украинскому вопросу — предшествующая стратегия, заключавшаяся на практике в получении от Украины максимального числа гастарбайтеров, успешно завершена. Что теперь?

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