Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Катар поддержал призыв США к перемирию в Йемене

Политика

Это шаг в сторону политического разрешения конфликта

Катар поддержал призыв США к перемирию в Йемене
Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США
«Мир — наша профессия»

Доха, 1 ноября 2018, 11:24 — REGNUM  Катар поддерживает призыва США к прекращению огня в Йемене и возвращению враждующих сторон за стол переговоров, заявили 1 ноября в МИД ближневосточного государства, сообщает британское агентство Reuters.

Внешнеполитическое ведомство распространило заявление, согласно которому призыв Вашингтон является «благоприятным шагом в сторону политического решения, а также к окончанию страдания народа Йемена».

Напомним, 31 октября в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что для мирных переговоров в Йемене сложились благоприятные условия. Подобные заявления сделали и глава минобороны страны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. К миру в этой стране также призвала Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Читайте развитие сюжета: Хуситы высоко оценили призыв США прекратить войну в Йемене

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