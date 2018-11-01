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Имран Хан посетит с пятидневным визитом Китай

Политика

Стороны обсудят весь спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений

Имран Хан посетит с пятидневным визитом Китай
Chatham House
Имран Хан

Исламабад, 1 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит с пятидневным визитом китайскую столицу Пекин, сообщает 1 ноября Anadolu.

Первый визит в КНР Хана с момента вступления в должность в августе 2018 года состоится по приглашению китайской стороны.

Премьер-министр проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Ли Кэцяном, примет участие в китайской международной выставке импорта в Шанхае.

Напомним, Пакистан является важным союзником Китая в регионе. Особенностью взаимоотношений является общая напряженность в делах с Индией. У Исламабада к Нью-Дели имеются территориальные претензии, что касается Пекина, то Индия для него является главным экономическим конкурентом в регионе.

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