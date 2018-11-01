Минобороны РФ заявило об уменьшении обстрелов в Идлибе

Москва, , 11:19 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб отмечено уменьшение количества нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщается 1 ноября на сайте Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за сутки 31 октября зафиксировано два случая стрельбы в провинциях Идлиб и Латакия. Турецкой частью совместной с РФ комиссией по мониторингу соблюдения режима прекращения огня в САР обстрелов не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб заявил, что вся территория провинции Идлиб будет возвращена под контроль законного правительства.

По его словам, на данный момент США потеряли в Сирии все свои козыри кроме «Сирийских демократических сил» (SDF), совместно с которыми они действуют восточнее Евфрата.

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