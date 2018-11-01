Конгрессмен возмущен откровенностью нелегалов: свои планы даже не скрывают

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Независимо от того, что за люди массово идут сейчас к американской границе из Центральной Америки, они определенно нелегалы, и поступать в связи с этим необходимо соответствующим образом, заявил в своем твиттере 1 ноября конгрессмен Джейсон Смит.

«Мы пока продолжаем узнавать, кто именно идет в этом караване, приближающемся к нашей южной границе, но мы точно знаем, что они не намерены входить в нашу страну легально. Рад, что Дональд Трамп прояснил, что не потерпит этого. Наши законы и суверенитет должны уважаться».

Смит сообщает, что «караван» уже вызвал кризис в Мексике, куда тысячи людей въехали нелегально. Даже после предупреждения, что всякий пойманный на пересечении мексиканской границы будет депортирован, «караван» в конечном итоге незаконно пересек страну, разрушив пограничные ограждения и построив самодельные плоты.

Политик также опирается на данные министерства внутренней безопасности, которое привело слова одного из участников «каравана», депортированного уже шесть раз: «Вот как это происходит — они тебя хватают, а ты пытаешься вернуться».

«Участники каравана четко заявляли о своих планах пересечь границу США нелегально, говоря, что «это проще через пустыню, чем через реку». Я поддерживаю президента Трампа и его непоколебимую приверженность защите нашей страны и ее границ», — заявил конгрессмен.

Напомним, корректируя недавние планы властей США о готовности выслать 5200 военных на границу с Мексикой, Трамп заявил о намерении выдвинуть навстречу «каравану» до 15 000 солдат. Ранее президент подчеркивал, что сил будет направлено столько, сколько потребуется, чтобы пресечь проникновение нелегалов.