Крымчане Украине «ничего не должны» — политик

Симферополь, , 11:02 — REGNUM Жители Крыма понесли значительный ущерб в последние годы от враждебной политики Украины, который Киев должен компенсировать полуострову. Такое мнение высказал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Речь идёт об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, при вхождении Крыма в состав Российской Федерации были соблюдены все международные норма и правила, «поэтому крымчане Украине ничего не должны».

«Наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти», — заявил глава парламентского комитета.

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Власти Крыма подадут на Украину иск в ЕСПЧ в связи с ущербом от блокад

Как сообщало ИА REGNUM, Украина будет добиваться от России компенсации убытков, которые якобы были нанесены Киеву после утраты Донбасса и Крыма. С таким заявлением выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Обещание добиться компенсации от Москвы политик намерена выполнить в случае её избрания президентом Украины. Она пояснила, что если все «пострадавшие» граждане Украины подадут иски против России, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), превысит €100 млрд.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам проведённого в марте того же года референдума. Более 96% участников голосования поддержали инициативу о выходе из состава Украины. Официальный Киев итогов всенародного голосования не признаёт и не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

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