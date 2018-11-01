Демурин о высказывании Ханта: как важно не помогать Западу грабить планету

Москва, , 10:54 — REGNUM Заявление главы МИД ВеликобританииДжереми Ханта — очередной образчик менталитета западноевропейского глобалиста: мы владеем миром, международная правовая система тоже принадлежит нам, мы решаем, кто имеет право находиться в ней, а кто нет, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Хант заявил, что Британия бы вновь видеть Россию в «основанной на правилах международной системе», в противном случае цена для Москвы будет «очень высока». Хант отметил, что до недавнего времени видел у Москвы стремление быть частью международной правовой системы.

Конечно, британцы были бы рады возможности иметь «совсем новые отношения с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР». Тогда они вынуждены были в полной мере учитывать фактор внешней и, кстати говоря, внутренней политики Советского Союза.

Сегодня то, что происходит внутри России, в главном — в упрочении позиций капитала и ограничении социально-экономических гарантий рядовым гражданам — британцев устраивает. Это даёт и мировому капиталу возможность продолжать начатое после разрушения СССР наступление на права трудящихся по всему миру.

Не довольны в Лондоне тем, что в 2010-е Запад стал утрачивать обретённую им в 1990-х возможность монопольно вершить судьбы планеты, стран, народов. Эту их утерянную монополию на Западе называют «основанной на правилах международной системой».

Нам в такую «систему» не надо, потому что в ней кроме как у самих ведущих западных игроков ни у кого, в том числе и у западных сателлитов, никаких суверенных прав нет.

Что же касается угроз «наказания» за наше «поведение», то пусть британцы сначала перенесут то наказание, которое им уготовал ЕС за их собственное «поведение» в последние годы. Если после того, как они заплатят положенную цену на Brexit, у них что-то в кармане останется, то могут дальше тратиться на провокации в отношении России и Китая (не зря же британский министр, рассуждая на эту тему, Россию с Китаем перепутал — оговорка по Фрейду). Только дорого выйдет. А пока: собака лает — караван идёт.

Важно, однако, чтобы сама Россия шла в правильном направлении. Прежде всего, в области внутренней социально-экономической политики. Этим мы особенно больно можем ударить по Западу. Или продолжим помогать ему грабить и форматировать планету на свой капиталистический лад.

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