Владимирский вице-губернатор ушел из администрации в «Газпром»

Владимир, , 10:48 — REGNUM Первый заместитель губернатора Владимирской области Алексей Конышев покинул должность. Как сообщил телеканал «Губерния 33», увольнение произошло по желанию самого чиновника. Ему не пришлось отрабатывать положенные по закону две недели, так как губернатор Владимир Сипягин пошел навстречу и уволил заместителя одним днем.

Пока неизвестно, кто может занять этот пост. По данным портала «ПроВладимир», Алексей Конышев перешел на руководящую должность во владимирский филиал «Газпрома» — «Газпром Газораспределение». Алексей Конышев пришел в администрацию еще при губернаторе Николае Виноградове в 2010 году.

ИА REGNUM напоминает, что после победы во втором туре губернаторских выборов член ЛДПР Владимир Сипягин анонсировал реформирование администрации региона. В частности, избранный глава области заявил, что значительно раздут штат заместителей губернатора. Однако в одиночку менять команду Владимиру Сипягину не придется — на первом заседании нового созыва заксобрания Владимирской области депутаты приняли закон, согласно которому кандидатуры на посты заместителей должны согласовываться в региональном парламенте.

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