Четверг, 1 Ноября 2018 года
11:24:13 МСК

В Приморье прекращены производства по 11 искам Ищенко

Политика

Ищенко с таким решением суда не согласился

Владивосток, 1 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  Производства по 11 искам от Андрея Ищенко, кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ на сентябрьских выборах, прекращены постановлением Уссурийского районного суда Приморского края. Об этом написал Ищенко в своем Instagram.

Истец просил просил признать недействительными решения участковых и территориальной избирательных комиссий в Уссурийском районе. Фотокопию определения суда он также опубликовал в соцсети.

Суд прекратил производства, так как итоги досрочных выборов губернатора были признаны недействительными по всему Приморскому краю, и оспариваемое решение потеряло юридическую силу, говорится в постановлении. Предмет административного спора отсутствует, а решение, о котором говорит истец, перестало затрагивать его права, свободы и законные интересы.

Ищенко с решением суда не согласился.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора, результаты которого избирком региона по рекомендации ЦИК РФ признал недействительными. Новые выборы главы региона намечены на 16 декабря.

Читайте также: КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы губернатора Приморья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Приморского края-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить