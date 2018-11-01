В Приморье прекращены производства по 11 искам Ищенко

Владивосток, , 10:45 — REGNUM Производства по 11 искам от Андрея Ищенко, кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ на сентябрьских выборах, прекращены постановлением Уссурийского районного суда Приморского края. Об этом написал Ищенко в своем Instagram.

Истец просил просил признать недействительными решения участковых и территориальной избирательных комиссий в Уссурийском районе. Фотокопию определения суда он также опубликовал в соцсети.

Суд прекратил производства, так как итоги досрочных выборов губернатора были признаны недействительными по всему Приморскому краю, и оспариваемое решение потеряло юридическую силу, говорится в постановлении. Предмет административного спора отсутствует, а решение, о котором говорит истец, перестало затрагивать его права, свободы и законные интересы.

Ищенко с решением суда не согласился.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора, результаты которого избирком региона по рекомендации ЦИК РФ признал недействительными. Новые выборы главы региона намечены на 16 декабря.

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