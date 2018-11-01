В Японии возобновили строительство новой военной базы США

Токио, , 10:39 — REGNUM В районе Хэноко города Наго в префектуре Окианава (Япония) возобновились работы по засыпке части прибрежной полосы моря для дальнейшего строительства американской военной базы, заявил 1 ноября на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, в отделение министерства обороны на Окинаве пришло извещение от министерства государственных земель и транспорта о том, что действие отзыва прекращено, передает РИА Новости

«Сегодня мы получили извещение от министерства обороны о возобновлении работ», — заявил Суга.

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Напомним, в конце августа власти префектуры Окинава отозвали разрешение на предоставление земельного участка, на который планировалось передислоцировать из Генована военную базу США. Как отмечалось в документах, основанием для этого стали допущенные нарушения закона при принятии такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории префектуры Окинава, которая занимает лишь около 0,6% общей территории Японии, находится более 70% площади всех военных объектов США в стране.

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