Тука рассказал, чем грозит Украине разрыв соглашения с РФ по Азовскому морю

Киев, , 10:38 — REGNUM Расторжение Украиной двустороннего соглашения с Россией по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским. Такое заявление в эфире телеканала «Громадське» сделал заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

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Он подчеркнул, что разрыв соглашения по Азовскому морю будет означать, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

«Россия объявит […] 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами — прим.), — пояснил Тука. — Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически окажется перекрыт российскими зонами».

Это, по словам чиновника, фактически будет обозначать «полный контроль РФ над проливом».

Тука признал, что другими способами обеспечить судоходство украинских судов в Азовском море Украины пока не может (военно-морского флота у страны «пока нет»).

«Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения», — резюмировал замминистра.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстановка вокруг судоходства в Азовском море накалилась в начале 2018 года после задержания Украиной российских судов — траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин». Ране за разрыв соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива выступил депутат украинского парламента от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. При этом в МИД Украины на днях заявили, что не собираются идти на такой шаг, так как это только усугубит и без того обострённую ситуацию.

По словам заместителя главы украинского МИД Елена Зеркаль, после разрыва соглашения Киев не получит каких-либо дополнительных прав, напротив, может разгореться новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря.

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