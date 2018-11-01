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«15000 солдат против мигрантов» — предвыборная «ловушка Трампа»?

Политика

Слова, призванные отвлечь внимание конкурентов от действий, считает сенатор

«15000 солдат против мигрантов» — предвыборная «ловушка Трампа»?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 1 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  С призывом к коллегам по Демократической партии не поддаваться на провокацию Дональда Трампа обратился в своем твиттере сенатор Крис Мерфи 1 ноября.

Комментируя сообщение о намерении президента направить уже не 5000, а 15 000 военных навстречу «каравану мигрантов», Мерфи пишет:

«Дорогие демократические кандидаты: это ловушка. Не попадайтесь в нее. Мы поборемся с этим после выборов, если это действительно реальная вещь. В следующие шесть дней сфокусируйтесь на здравоохранении и налоговых льготах для миллиардеров и корпораций».

Напомним, ранее президент США заявил о готовности своей страны готовы выдвинуть к мексиканской границе до 15 тысяч военнослужащих в связи с приближением «каравана мигрантов». Несколькими днями ранее власти говорили о втрое меньшем числе солдат, которых они намерены направить к южной границе страны для сдерживания нескольких тысяч нелегальных мигрантов.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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