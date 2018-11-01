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Образование Зауралья возглавил кандидат биологических наук

Политика

За отставками в Курганской области последовали назначения

Курган, 1 ноября 2018, 10:27 — REGNUM  Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 1 ноября 2019 года назначил временно исполняющего обязанности директора департамента образования и науки региона. Им стал Эдуард Абрамов, который ранее он занимал должность первого заместителя директора данного ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, прежний директор департамента образования и науки Герман Хмелёв покинул пост 29 октября по собственному желанию.

Его преемник Эдуард Абрамов родился 17 мая 1974 года в Кургане. В 1995 году закончил Курганский государственный педагогический институт, в 2001 году — аспирантуру Курганского государственного университета. Он является кандидатом биологических наук. Работал учителем в школах города Кургана, преподавателем в Институте повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.

Отмечается, что в 2018 году Эдуард Абрамов прошел курсы подготовки управленческого состава в Уральском институте управления РАНХиГС.

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Отставки и назначения
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