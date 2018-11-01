Четверг, 1 Ноября 2018 года
11:23:04 МСК

Глава МИД Турции посетит Катар с двухдневным визитом

Политика

Стороны обсудят двусторонние отношения

Анкара, 1 ноября 2018, 10:26 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится с официальным визитом в Катар, сообщает 1 ноября Anadolu.

Во время двухдневного визита Чавушоглу проведет переговоры с заместителем премьер-министра страны и главой внешнеполитического ведомства Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Рассмотрят подготовку совещания Высшего стратегического комитета Турции и Катара.

Напомним, за последний год Катар пребывает в политической изоляции со стороны стран Персидского залива, разорвавших с Дохой дипломатические отношения, обвинив эмират в поддержке терроризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники Катара обвинили Эр-Рияд в пропаже подданных эмирата

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатический скандал с Катаром и его последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить