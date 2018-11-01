Глава МИД Турции посетит Катар с двухдневным визитом

Анкара, , 10:26 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится с официальным визитом в Катар, сообщает 1 ноября Anadolu.

Во время двухдневного визита Чавушоглу проведет переговоры с заместителем премьер-министра страны и главой внешнеполитического ведомства Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Рассмотрят подготовку совещания Высшего стратегического комитета Турции и Катара.

Напомним, за последний год Катар пребывает в политической изоляции со стороны стран Персидского залива, разорвавших с Дохой дипломатические отношения, обвинив эмират в поддержке терроризма.

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