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На выборах в Бангладеш будут использоваться электронные устройства

Политика

Оппозиция недовольна

На выборах в Бангладеш будут использоваться электронные устройства
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Дакка, 1 ноября 2018, 10:18 — REGNUM  Президент Бангладеш Шейх Хасина впервые в истории страны разрешила использование электронных машин для подсчета голосов избирателей, сообщает 1 ноября Anadolu.

Устройства будут использованы на ближайших всеобщих выборах, которые должны состояться в декабре 2018 года.

Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны оппозиции, так как с их точки зрения данное нововведение будет использовано для фальсификаций.

Напомним, в Бангладеш сложилась сложная ситуация в отношениях между правительством и оппозицией, так бывший премьер-министр страны Халед Зия была приговорена к 10 годам лишения свободы.

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