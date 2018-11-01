К приезду Ангелы Меркель перекроют центр Киева

Киев, 1 ноября 2018, 10:09 — REGNUM Движение транспорта в центре Киева будет ограничено в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель, предупредили в киевской городской администрации 1 ноября, сказано на официальном сайте ведомства.
С 11:00 до 20:00 мск могут быть перекрыты следующие дороги:
- просп. Николая Бажана;
- Набережное шоссе;
- Парковая дорога;
- Владимирский спуск;
- Европейская площадь;
- ул. Михаила Грушевского;
- ул. Шелковичная;
- ул. Институтская;
- ул. Крещатик;
- ул. Михайловская;
- ул. Владимирская;
- ул. Большая Житомирская.
Напомним, в прошлый раз Ангела Меркель приезжала в Киев 5 февраля 2015 года, незадолго до подписания Минских соглашений.
Во время нынешней встречи канцлер Германии намерена посетить памятник так называемой «Небесной сотне» на улице Институтской.
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Отметим, ранее Ангела Меркель заявила, что уйдёт из политики по истечении срока пребывания на посту канцлера.
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