К приезду Ангелы Меркель перекроют центр Киева

Киев, , 10:09 — REGNUM Движение транспорта в центре Киева будет ограничено в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель, предупредили в киевской городской администрации 1 ноября, сказано на официальном сайте ведомства.

С 11:00 до 20:00 мск могут быть перекрыты следующие дороги:

просп. Николая Бажана;

Набережное шоссе;

Парковая дорога;

Владимирский спуск;

Европейская площадь;

ул. Михаила Грушевского;

ул. Шелковичная;

ул. Институтская;

ул. Крещатик;

ул. Михайловская;

ул. Владимирская;

ул. Большая Житомирская.

Напомним, в прошлый раз Ангела Меркель приезжала в Киев 5 февраля 2015 года, незадолго до подписания Минских соглашений.

Во время нынешней встречи канцлер Германии намерена посетить памятник так называемой «Небесной сотне» на улице Институтской.

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Отметим, ранее Ангела Меркель заявила, что уйдёт из политики по истечении срока пребывания на посту канцлера.

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