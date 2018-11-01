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К приезду Ангелы Меркель перекроют центр Киева

Политика

Политика встретят с воинскими почестями

Киев, 1 ноября 2018, 10:09 — REGNUM  Движение транспорта в центре Киева будет ограничено в связи с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель, предупредили в киевской городской администрации 1 ноября, сказано на официальном сайте ведомства.

С 11:00 до 20:00 мск могут быть перекрыты следующие дороги:

  • просп. Николая Бажана;
  • Набережное шоссе;
  • Парковая дорога;
  • Владимирский спуск;
  • Европейская площадь;
  • ул. Михаила Грушевского;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Институтская;
  • ул. Крещатик;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Владимирская;
  • ул. Большая Житомирская.

Напомним, в прошлый раз Ангела Меркель приезжала в Киев 5 февраля 2015 года, незадолго до подписания Минских соглашений.

Во время нынешней встречи канцлер Германии намерена посетить памятник так называемой «Небесной сотне» на улице Институтской.

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Отметим, ранее Ангела Меркель заявила, что уйдёт из политики по истечении срока пребывания на посту канцлера.

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Политическая жизнь Украины
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