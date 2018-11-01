The Times сообщила о сделке Терезы Мэй с ЕС по Brexit

Лондон, , 09:29 — REGNUM После выхода Великобритании из Евросоюза британские финансовые компании будут иметь доступ к европейским рынкам. Такая предварительная договорённость была достигнута премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с ЕС, сообщает газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что сторонам удалось договориться по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена информацией. При этом уточняется, что это будет действовать до тех пор, пока законы Великобритании в этой сфере будут согласованы с европейскими нормами.

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По словам министра по выходу Великобритании из Европейского союза Доминика Рааба, правительство ожидает завершения обсуждений по соглашению в течение трёх недель, стороны находятся «не так уж далеко от соглашения», в том числе по вопросу о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

«Конец (сделки — прим. ИА REGNUM ) уже не за горами», — сказал Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе. За выход страны из ЕС проголосовало почти 52% избирателей. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit. Покинуть ЕС Великобритания планирует 29 марта 2019 года.

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В сентябре 2018 года председатель Европейского совета Дональд Туск отверг предложения Лондона по соглашению о Brexit, заявив, что предлагаемая структура сотрудничества не будет работать, в частности потому, что «она может подорвать единый рынок».

В октябре противники выхода Великобритании из состава ЕС провели в Лондоне массовую акцию протеста. В демонстрации приняли участие более 700 тысяч человек, требовавших учесть и их мнение насчет Brexit. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании не собирается проводить повторный референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза. Этот вопрос уже на 95% согласован с руководством ЕС. Не решённым до сих пор остаётся вопрос о границе с Северной Ирландией, находящейся в составе Соединённого Королевства, и Ирландией, которая находится в составе Евросоюза.

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