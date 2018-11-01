В Гонконге не исключили прямых торговых переговоров с США

Гонконг, Китай, , 09:30 — REGNUM Гонконг может вести прямые переговоры с США на фоне торгового противостояния Вашингтона и Пекина. Об этом заявил главный секретарь администрации района КНР Гонконг Чжан Цзяньцзун, сообщает The Standard.

Он рассказал о беспокойстве властей региона из-за тарифов на некоторые произведенные в Гонконге товары, которые США ввели якобы ради государственной безопасности. Однако американские меры вынудли мировую торговлю отступить на «огромный шаг назад».

Запущенная США торговая война добавила большую переменную величину в международную торговлю, заявил Чжан Цзяньцзун и подчеркнул, что в таких войнах не бывает победителей.

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Он выразил надежду на решение троговых споров посредством двусторонних встреч и механизмов ВТО, но не исключил и вариант, при котором Гонконг и Сша проведут прямые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война СШа с Китаем сопровождается вводом пошлин на различные виды товаров китайского производства. Пекин в ответ вводит собственные пошлины на американскую продукцию.

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