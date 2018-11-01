Парламент Шри-Ланки может возобновить работу уже 5 ноября

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:16 — REGNUM Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена восстановит работу парламента с 5 ноября, заявил 1 ноября недавно назначенный премьер-министр Махинда Раджапаксе, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Раджапаксе выступил на заседании кабинета министров.

«Президент принял решение вновь созвать парламент с 5 ноября», — подчеркнул новый глава правительства.

Напомним, работа парламента страны была приостановлена 27 октября. Причиной этому стало снятие с должности бывшего премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который заявил, что не может сложить с себя полномочия главы правительства.