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Парламент Шри-Ланки может возобновить работу уже 5 ноября

Политика

Соответствующее решение принял президент страны

Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 ноября 2018, 09:16 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена восстановит работу парламента с 5 ноября, заявил 1 ноября недавно назначенный премьер-министр Махинда Раджапаксе, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Раджапаксе выступил на заседании кабинета министров.

«Президент принял решение вновь созвать парламент с 5 ноября», — подчеркнул новый глава правительства.

Напомним, работа парламента страны была приостановлена 27 октября. Причиной этому стало снятие с должности бывшего премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который заявил, что не может сложить с себя полномочия главы правительства.

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