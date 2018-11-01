В Красноярске налоговый инспектор уволен после проверки МКК, где брал займы

Красноярск, , 09:13 — REGNUM Сотрудник налоговой инспеции по Советскому району Красноярска уволен в связи с утратой доверия, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края.

Установлено, что в нарушение требований законов о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе налоговый инспектор участвовал в проверке юридического лица, учредитель которого одновременно являлся участником и руководителем микрокредитной организации, предоставившей сотруднику налоговой инспекции займы на общую сумму 750 тыс. рублей. О чём инспектор не сообщил.

«В связи с допущенными должностным лицом нарушениями законодательства о противодействии коррупции прокуратура внесла в адрес руководителя ИФНС по Советскому району г. Красноярску представление. Согласившись с доводами прокурора о применении максимально строгого наказания, руководствуясь принципом неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения, начальником налогового органа принято решение об увольнении налогового инспектора в связи с утратой доверия», — отметили в ведомстве.