Клинцевич в прямом эфире вступил в перепалку с украинским политологом

Москва, , 09:10 — REGNUM В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» член Совета Федерации РФ Франк Клинцевич вступил в перепалку с украинским экспертом Александром Охрименко.

«Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, вы же самостоятельная страна — объявите войну России. Войну объявите России», — обратился Клинцевич к Охрименко, который постоянно его перебивал.

После того, как завязалась словесная перепалка, российский сенатор подошел к оппоненту и дернул его за бороду. «Вы хам, не даете людям слово сказать», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прямом эфире передачи «Место встречи» на НТВ произошла после перепалки немецкого депутата Андреаса Маурера с украинским «политологом» Дмитрием Суворовым. В ответ на рассказ Маурера о гибели сотен детей в Донбассе украинец потребовал доказательств, в дальнейшем же обозвал немецкого гостя мерзавцем.

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Ведущий Андрей Норкин попытался успокоить Суворова, схватив его за плечо, завязалась драка. К потасовке подключились больше десятка человек, передача была прервана, участники драки вышли из студии.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, упорные теледебаты с украинскими радикалами бесперспективны. Проводящиеся ради шоу, они перерастают в беспредел.

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