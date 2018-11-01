Замполпреда по СЗФО возглавит аппарат Смольного — СМИ

Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева в ближайшее время может возглавить аппарат врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

После назначения Беглова в Смольный Совершаева уже около месяца исполняет обязанности по руководству деятельностью аппарата полпредства до назначения президентом нового полпреда в СЗФО.

По данным источников «Коммерсанта» в органах власти, Совершаева может занять пост главы аппарата губернатора, который освободился 26 октября: его покинул Давид Адамия, соратник бывшего губернатора Георгия Полтавченко.

Собеседник издания «не исключает, что задачей госпожи Совершаевой в Смольном станет именно подготовка ротации в правительстве региона».

Напомним, что после своего назначения 3 октября Александр Беглов оставил на своих постах всех руководителей в Смольном и его комитетах. Однако Заксобрание Петербурга поправками в Устав города уже предоставило ему возможность назначать и увольнять членов правительства, даже находясь в статусе врио.

Как отмечает ИА REGNUM, Любовь Совершаеву неоднократно упоминали в СМИ как одного из возможных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, Ленобласти и других регионов СЗФО, а также как вероятного кандидата в полпреды президента на Северо-Западе.

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