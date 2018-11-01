США обеспокоены ударами Турции по сирийской территории

Дамаск, , 09:08 — REGNUM США выразили обеспокоенность обстрелом позиций Отрядов народной самообороны турецкими войсками, сообщает 1 ноября Anadolu.

«Односторонние военные удары по северо-западной территории Сирии какой-либо из сторон, очень нас беспокоит, особенно в связи с тем, что здесь могут находится американские сотрудники», — отметил пресс-секретарь госдепартамента США Роберт Палладино.

«Лучший подход в решении данной проблемы — это координация и консультации между США и Турцией», — добавил Палладино.

Напомним, начиная с 28 октября вооруженные силы Турции наносят артеллирийские удары по территории Сирии, контролируемой Отрядами народной самообороны, состоящими преимущественно из курдов.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкая артиллерия уже три дня бьет по проекту «Большого Курдистана»