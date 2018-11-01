Военные Сербии понаблюдают за манёврами «Нерушимого братства – 2018»

Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM За международными учениями Коллективных миротворческих сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2018» следят многочисленные иностранные гости. В частности, в качестве наблюдателей выступили представители военных ведомств Сирии. Об этом журналистам 1 ноября сообщили в объединенном пресс-центре манёвров.

Военная делегация из арабской республики уже прибыла в Екатеринбург, где проводятся учения. Возглавляет её полковник Бориша Догнич, пишет ТАСС. Делегаты будут наблюдать за активной фазой маневров, которая состоится 2 ноября на полигоне «Свердловский».

"Военнослужащие отработают совместные действия по подготовке и проведению операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ, пострадавшего от атак международных террористических организаций», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ .

Как сообщало ИА REGNUM, совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2018» проходят на полигоне «Свердловский» в городе Екатеринбурге с 30 октября по 2 ноября. Участие в них принимают почти 1,3 тыс. военнослужащих, представляющих Коллективные миротворческие силы шести государств-членов ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

От российской стороны на учение привлекаются военнослужащие Центрального военного округа. Всего задействовано более 800 человек и около 300 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры, бронеавтомобили, самолёты Су-24, вертолёты Ми-24 и Ми-8.