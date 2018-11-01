Четверг, 1 Ноября 2018 года
09:43:17 МСК

Глава МИД Франции посетит столицу Центрально-Африканской Республики

Политика

Министр иностранных дел Франции встретится с президентом страны, чтобы подтвердить стремление Франции укреплять сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой во всех областях

Париж, 1 ноября 2018, 08:57 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Банги, столицу Центрально-Африканской Республики (ЦАР), 1−2 ноября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой и министром иностранных дел страны.

«В ходе переговоров Жан-Ив Ле Дриан подтвердит стремление Франции укреплять сотрудничество с ЦАР во всех областях», — говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел сообщает, что Франция поддерживает африканскую мирную инициативу, которая направлена на поиск долгосрочного решения кризиса в Центрально-Африканской Республике.

Министр также встретится со специальным представителем Генерального секретаря ООН в ЦАР Парфе Онангой, чтобы посетить штаб европейской миссии, которая играет ключевую роль в укреплении вооруженных сил Центрально-Африканской Республики.

МИД Франции заявляет об увеличении двусторонней помощи в интересах Центрально-Африканской Республики в гуманитарной сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Тунис с двухдневным визитом 21−22 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции посетил Тунис с двухдневным визитом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить