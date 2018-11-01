Глава МИД Франции посетит столицу Центрально-Африканской Республики

Париж, , 08:57 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Банги, столицу Центрально-Африканской Республики (ЦАР), 1−2 ноября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой и министром иностранных дел страны.

«В ходе переговоров Жан-Ив Ле Дриан подтвердит стремление Франции укреплять сотрудничество с ЦАР во всех областях», — говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел сообщает, что Франция поддерживает африканскую мирную инициативу, которая направлена на поиск долгосрочного решения кризиса в Центрально-Африканской Республике.

Министр также встретится со специальным представителем Генерального секретаря ООН в ЦАР Парфе Онангой, чтобы посетить штаб европейской миссии, которая играет ключевую роль в укреплении вооруженных сил Центрально-Африканской Республики.

МИД Франции заявляет об увеличении двусторонней помощи в интересах Центрально-Африканской Республики в гуманитарной сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Тунис с двухдневным визитом 21−22 октября 2018 года.

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