Четверг, 1 Ноября 2018 года
09:42:22 МСК

США не стали отвечать на вопрос о контроле над городом Телль Абьяд

Политика

По мнению Анкары он под контролем Отрядов народной самообороны

Дамаск, 1 ноября 2018, 08:38 — REGNUM  Представитель вооруженных сил США, осуществляющих военную операцию в Сирии, отказался отвечать на вопрос о том, кто контролирует город Телль Абьяд, сообщает 1 ноября Anadolu.

По мнению турецкой стороны, данная территория контролируется Отрядами народной самообороны, состоящими преимущественно из курдских ополченцев, признанных Анкарой террористической организацией за ее связи с Рабочей партией Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские СМИ назвали следующую мишень террористов ИГИЛ*

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить