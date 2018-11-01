США не стали отвечать на вопрос о контроле над городом Телль Абьяд

Дамаск, , 08:38 — REGNUM Представитель вооруженных сил США, осуществляющих военную операцию в Сирии, отказался отвечать на вопрос о том, кто контролирует город Телль Абьяд, сообщает 1 ноября Anadolu.

По мнению турецкой стороны, данная территория контролируется Отрядами народной самообороны, состоящими преимущественно из курдских ополченцев, признанных Анкарой террористической организацией за ее связи с Рабочей партией Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские СМИ назвали следующую мишень террористов ИГИЛ*